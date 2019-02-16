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Erdoğan: Ruhban Okulu İstiyorsan, Fethiye Camii’ni De Açalım

Edirne, 16 Şubat 19 :   Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile 10 gün önce yaptığı görüşmede “Ruhban Okulu\'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki gelin bizim Fethiye Camii\'ni açalım” dediğini aktardı.

Erdoğan: Ruhban Okulu İstiyorsan, Fethiye Camii’ni De Açalım

Edirne, 16 Şubat 19 :   Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile 10 gün önce yaptığı görüşmede “Ruhban Okulu\'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki gelin bizim Fethiye Camii\'ni açalım” dediğini aktardı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:37
Erdoğan: Ruhban Okulu İstiyorsan, Fethiye Camii’ni De Açalım

Edirne, 16 Şubat 19 :   Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile 10 gün önce yaptığı görüşmede “Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki gelin bizim Fethiye Camii'ni açalım” dediğini aktardı.

Edirne mitinginde halka seslenen Erdoğan, “Camiyi açıyoruz' dediler. Ama dedim, 'minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?' Biz diyoruz ki 'çan kulesiyle mi yapacaksın, gel yap.' Bizim derdimiz yok, sıkıntımız yok. Bunun özelliği ne ise öyle yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Semaya yükselen minarelerdir." ifadesini kulandı.

“Türkiye, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle birlikte girmiştir” diyen Erdoğan, “başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok. İşte bunu biz sağladık, biz getirdik.” Dedi

Erdoğan, “mesela Rumlar, Ermeniler, Museviler başta olmak üzere dini azınlıklar, bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara menkullerini ve gayrimenkullerini biz iade ettik. Onlar Batı'da aynı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine bugün Batı'da camilerimiz bombalanıyor, sabote ediliyor, yakılıyor. Bugün Almanya'da aynı şey, Batı Trakya'da aynı şey." şeklinde konuştu.

"BATI TRAKYA'DA TÜRK İSMİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ"

Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı son görüşmede de bu konuyu aktardığını belirten Erdoğan, "Dedim ki; 'Bizden bir şeyler istiyorsunuz, Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki gelin bizim Fethiye Camisi'ni açalım.' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Ama dedim, 'minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?' Biz diyoruz ki 'çan kulesiyle mi yapacaksın, gel yap.' Bizim derdimiz yok, sıkıntımız yok. Bunun özelliği ne ise öyle yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Semaya yükselen minarelerdir. Diyor; 'Muhalefet beni eleştiriyor'. Biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz, istedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Türk, Türk... Ama bizim hiç böyle bir derdimiz yok. İstediğin yerde Rum ismini kullan. Çünkü biz bu noktada düşünce özgürlüğünden yanayız. Bizim bu noktada sıkıntımız yok. Biz, düşünce, inanç, eğitim-öğretim özgürlüğüyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA/FG)

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