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Erdoğan, Kıbrıs Türkleri Dahil, Tüm Tarafların Katılımıyla Bögesel Bir Konferans Herkesin Yararına Olacak

ERDOĞAN, MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI, DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

22 Eylül 2020 Salı 16:48
Erdoğan, Kıbrıs Türkleri Dahil, Tüm Tarafların Katılımıyla Bögesel Bir Konferans Herkesin Yararına Olacak
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ERDOĞAN, MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI, DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

ERDOĞAN, ZİRVEDE, DOĞU AKDENİZ'DE GERGİNLİĞİN AZALTILMASI VE DİYALOG KANALLARININ İŞLETİLMESİ İÇİN YAKALANAN NİSPİ İVMENİN KARŞILIKLI ADIMLARLA KORUNMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

ERDOĞAN, İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERİN VE DİĞER DİYALOG KANALLARININ CANLANDIRILMASI NOKTASINDA SAĞLANAN MUTABAKATIN NASIL İLERLEYECEĞİ HUSUSUNDA YUNANİSTAN'IN ATACAĞI ADIMLARIN ÖNEMLİ OLACAĞINI BİLDİRDİ

Ankara, 22 Eylül 2020 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti.

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Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi.

Perşembe günü başlayacak AB Liderler Zirvesinin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi niyetle Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması halinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını ifade etti.

AB'nin Türkiye ile sağlıklı bir iş birliği geliştirilmesinin bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel’in Türkiye-AB ilişkilerine pozitif gündem kazandırma gayretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel ve Michel ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

(ID/FEZ)

 

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