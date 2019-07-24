Erdoğan\'ın

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "DOĞU AKDENİZ'DE VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR, MİLLETİMİZİN VE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAK, HUKUK VE MENFAATLERİNİ KORUMA HUSUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR. ÖRTÜLÜ VEYA AÇIK HİÇBİR YAPTIRIM TEHDİDİ TÜRKİYE'Yİ HAKLI DAVASINDAN VAZGEÇİREMEYECEKTİR"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BİR ASIR ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BAĞIMSIZLIĞINA, BEKASINA, VATANDAŞLARININ HUZUR VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ TEHDİDİ BERTARAF EDECEK GÜCE VE KARARLILIĞA SAHİPTİR"

Ankara, 24 Temmuz 19 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, bu yılın aynı zamanda İstiklal mücadelesinin başlangıcının da 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:"Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96'ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."(AA/TUĞ/GÜL)