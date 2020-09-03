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Erdoğan İle Merkel, Video Konferansla Görüştü… Gündem Doğu Akdeniz

Ankara, 3 Eylül 20 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:17
Erdoğan İle Merkel, Video Konferansla Görüştü… Gündem Doğu Akdeniz
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Ankara, 3 Eylül 20 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Erdoğan, görüşmede Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

(AA/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

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