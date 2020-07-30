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Erdoğan: Doğu Akdeniz Ve Ege\'deki Haklarımızı Korumak İçin Başlattığımız Çalışmaları Sonuna Kadar Devam Ettireceğiz

Ankara, 30 Temmuz 20 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:53
Erdoğan: Doğu Akdeniz Ve Ege\'deki Haklarımızı Korumak İçin Başlattığımız Çalışmaları Sonuna Kadar Devam Ettireceğiz
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Ankara, 30 Temmuz 20 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, bayramın Türk milleti ve tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Bu sene Kurban Bayramı'nın, koronavirüs salgınından dolayı hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun bir şekilde yaşanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu." ifadelerini kullandı.

"TAMAM" diye ifade ettikleri 'temizlik, maske ve mesafe' ilkeleri hayatın merkezine yerleştirilerek hem elde edilen kazanımların korunması hem de daha büyük hedeflere doğru yürümenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Salgın döneminde, ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak, milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik." dedi.

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"EGEMENLİK HAKLARIMIZI KULLANMAKTA TEREDDÜT GÖSTERMEYECEĞIZ"

"Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabb'imden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum."

(AA/FG)

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