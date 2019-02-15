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Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz

Bursa, 15 Şubat 19 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz

Bursa, 15 Şubat 19 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

15 Şubat 2019 Cuma 18:00
Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz

Bursa, 15 Şubat 19 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingindeki konuşmasında, bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırlanırken, diğer yandan ülkenin ve milletin beka meselesi olarak gördükleri konuları da yakından takip ettiklerini vurguladı.  Erdoğan, dün Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin dördüncüsüne katıldığını anımsattı.

Erdoğan, Soçi'den tüm dünyaya mesajlar verdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ileride karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz.

“Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz” diyen Erdoğan, bütün bunların yolunun siyasi istikrarından geçtiğini kaydetti.

(AA/FG)

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