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Erdoğan: "denizlerimizdeki Hak Ve Çıkarlarımızı Korumaya Güçlü Bir İrade Ve Sarsılmaz Bir İnançla Devam Etmekteyiz"

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN PREVEZE DENİZ ZAFERİ\'NİN YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ MESAJI:

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:40
Erdoğan:
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TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PREVEZE DENİZ ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ MESAJI:

"MAVİ VATANIMIZI SAVUNMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİYLE DENİZLERİMİZDEKİ HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUMAYA GÜÇLÜ BİR İRADE VE SARSILMAZ BİR İNANÇLA DEVAM ETMEKTEYİZ"

"BUGÜN DÜNYADA KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ MİLLİ İMKANLARIYLA TASARLAYAN, İNŞA EDEN VE İDAMESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLARAK MAVİ VATANIMIZI KORUMAK, DOSTLARIMIZIN EMİN OLMASINI SAĞLAMAK, HAKLARIMIZA GÖZ DİKENLERİ CAYDIRMAK İÇİN DENİZ KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRMEKTEYİZ"

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Ankara, 26 Eylül 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
1538'deki Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu işaret eden Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hakim olduğunu kaydetmiştir. Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkan ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır. Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. 'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz."

Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatan için mücadele eden bütün kahramanları ve şehitleri şükranla anarak Deniz Kuvvetlerinin tüm mensuplarını en kalbi duygularla selamladığını ifade etti.  
(AA/HUR/ÖK)
 

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