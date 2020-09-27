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Erdoğan’dan Azerbaycan’a Destek Çağrısı

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN ERMENİSTAN\'IN AZERBAYCAN\'A SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

27 Eylül 2020 Pazar 15:23
Erdoğan’dan Azerbaycan’a Destek Çağrısı
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TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"ERMENİSTAN, BÖLGEDE BARIŞIN VE HUZURUN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHDİT OLDUĞUNU BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞTİR. TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE TÜM İMKANLARIYLA AZERBAYCANLI KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

İstanbul, 27 Eylül 20 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı; tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısında bulundu.

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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir."

(AA/RÇ/GÜL)

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