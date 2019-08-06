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Erdoğan Büyükelçilere Hitap Etti

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ\'DE İSTİKRAR, ANCAK TÜRKİYE\'NİN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ\'NİN HAK VE ÇIKARLARININ GÖZETİLMESİ İLE MÜMKÜNDÜR. BU BÖLGEDE SONDAJ ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN GAZ VE SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ. HEM ÜLKEMİZİN HEM DE KIBRISLI TÜRKLERİN MEŞRU HAKLARINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ.”

Erdoğan Büyükelçilere Hitap Etti

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ\'DE İSTİKRAR, ANCAK TÜRKİYE\'NİN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ\'NİN HAK VE ÇIKARLARININ GÖZETİLMESİ İLE MÜMKÜNDÜR. BU BÖLGEDE SONDAJ ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN GAZ VE SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ. HEM ÜLKEMİZİN HEM DE KIBRISLI TÜRKLERİN MEŞRU HAKLARINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ.”

06 Ağustos 2019 Salı 12:32
Erdoğan Büyükelçilere Hitap Etti

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRAR, ANCAK TÜRKİYE'NİN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN HAK VE ÇIKARLARININ GÖZETİLMESİ İLE MÜMKÜNDÜR. BU BÖLGEDE SONDAJ ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN GAZ VE SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ. HEM ÜLKEMİZİN HEM DE KIBRISLI TÜRKLERİN MEŞRU HAKLARINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ.”

Ankara, 6 Ağustos 19 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar, ancak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesi ile mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız.” dedi.

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AA’nın haberine göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, “bölgede sondaj adı altında yürütülen gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir. Filistinlilerin vazgeçilmez haklarını göz ardı edecek hiçbir plan uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Türkiye olarak, Filistin meselesinde sonuna kadar adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz, göz bebeğimiz Kudüs'ü işgalcilerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın güvenliği için Doğu Akdeniz'in istikrarı da önemlidir. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar, ancak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesi ile mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gaz ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız. Türk dünyası ile bağlarımızı yeniden tahkim ediyoruz. Türk Konseyinin 10. yıl dönümünü ekim ayında Azerbaycan'da kutlayacağız."

(AA-RU//YIL)

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