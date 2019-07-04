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Erdoğan: Abd’nin F-35 Savaş Uçaklarını Teslim Etmemesi ‘gasp’ Olur

ERDOĞAN: ABD’NİN F-35 SAVAŞ UÇAKLARINI TESLİM ETMEMESİ ‘GASP’ OLUR

Erdoğan: Abd’nin F-35 Savaş Uçaklarını Teslim Etmemesi ‘gasp’ Olur

ERDOĞAN: ABD’NİN F-35 SAVAŞ UÇAKLARINI TESLİM ETMEMESİ ‘GASP’ OLUR

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
Erdoğan: Abd’nin F-35 Savaş Uçaklarını Teslim Etmemesi ‘gasp’ Olur

ERDOĞAN: ABD’NİN F-35 SAVAŞ UÇAKLARINI TESLİM ETMEMESİ ‘GASP’ OLUR

Ankara, 04 Temmuz 19: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin yapılmasına karşılık Amerika Birleşik Devletleri’nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesinin ‘gasp’ olacağını söyledi.

Erdoğan, Çin’den Türkiye’ye hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, dış politikada önemli konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Japonya’nın Türkiye’ye, ABD ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesi konusunda birlikte hareket etme önerisi yaptığını belirtti.

"BUNUN ADI GASP OLUR”

F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili, ABD ile yaşanan soruna değinen Erdoğan, “Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur.” dedi.

Türkiye’nin şu ana kadar 1.4 milyar dolar ödeme yaptığını, askerler ve pilotların bir general eşliğinde eğitime gittiğini söyleyen Erdoğan, “Dört tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar. 116 tane F-35 almak için sözleşmemizi yaptık. Biz burada pazar değil aynı zamanda ortak üreticiyiz. Bazı parçalarını da Türkiye’de üretiyoruz.” diye konuştu.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Biz füzeler noktasında geçmişte patriotlara müşteri olduk ama bu müşteri oluşumuz karşılıksız bırakılınca biz daha neyi bekleyeceğiz, başımızın çaresine bakmayacak mıyız? Düşman saldırsa biz bir yerden sistem bulalım öyle savaşalım mı diyeceğiz? Tedbirimizi hemen almamız lazım.”

ABD yönetimi son dönemde yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde Ankara’ya yaptırım uygulanacağı ve F-35 savaş uçağı programından çıkartılacağı yolunda tehditlerde bulunuyor.

G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, Washington’un S-400 savunma sistemlerinin alınması yüzünden Türkiye’ye yaptırımlar getirmeyi planlanmadığını söylemişti.

JAPONYA VE TÜRKİYE ARABULUCULUK YAPABİLİR

Bu arada Erdoğan, ABD-İran gerginliği için Japonya Başbakanı Abe'nin birlikte hareket etme önerisi getirdiğini söyledi.

Erdoğan, "Abe ile yaptığımız görüşmede “Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?” dedi. Ben de “Niye olmasın” dedim. “Her ikisiyle de gerek Ruhani gerek Hamaney’le görüşmelerde bulunabilirim” dedim. “Beraber derseniz, beraber de olabilir” dedim. O konuda bir sıkıntımız yok“ dedi.

(EURONEWS/FG)

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