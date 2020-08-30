Erdoğan: 30 Ağustos Zaferiyle Bu Toprakların Ebedi Vatanımız Olduğu Bir Kez Daha İlan Edilmiştir

Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." dedi.

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeşleriyle Büyük Zafer'in 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını vurguladı.

Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır."

"SARSILMAZ İNANCIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMAMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin bugün de devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

(AA/FG)