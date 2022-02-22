Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

GÖRÜŞMEDE RUSYA'NIN SÖZDE DONETSK VE LUHANSK CUMHURİYETLERİNİ TANIMA KARARI ELE ALINDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ KARARA KARŞI OLDUKLARINI VURGULADI
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.
Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.