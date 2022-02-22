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Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

22 Şubat 2022 Salı 17:00
Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

GÖRÜŞMEDE RUSYA'NIN SÖZDE DONETSK VE LUHANSK CUMHURİYETLERİNİ TANIMA KARARI ELE ALINDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ KARARA KARŞI OLDUKLARINI VURGULADI
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.
Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 23.02.2022 08:53
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