banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıplarımız azımsanamaz
Kayıplarımız azımsanamaz
Antikor testleri neden konuşulmuyor?
Antikor testleri neden konuşulmuyor?
Medya neden bu hallere düştü?
Medya neden bu hallere düştü?
Patron varsa gazetecilik yoktur!
Patron varsa gazetecilik yoktur!
banner376

Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

01 Mart 2021 Pazartesi 21:15
Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz
banner337
banner391

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından     

Erdoğan, 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye'nin, dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan "Kontrollü Normalleşme" döneminin ayrıntılarını da açıkladı. 

Erdoğan, dünyada ve özellikle Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgınla mücadele stratejisini sürekli güncellediklerini belirtti.

Bu çerçevede millete daha önce söz verdikleri şekilde bugün itibarıyla yeni Kontrollü Normalleşme dönemini başlattıklarını aktaran Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılmasının da gevşetilmesinin de tamamen salgının seyri ile ilgili olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmanın veya sürdürmenin mümkün olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük bir ülke olması sebebiyle adımların da kademeli şekilde atılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illeri sınıflandırdığını anımsatan Erdoğan, bu değerlendirmeye göre 81 vilayetin düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldığını kaydetti.

"SALGININ ARTIŞ EĞİLİMİNE GİRDİĞİ YERLERDE KISITLAMALAR TEKRAR GENİŞLETİLEBİLECEK"

banner341
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceğini ayrıca her iki haftada bir de normalleşme uygulamasının güncelleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında 'temizlik, maske ve mesafe' diye özetlediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Aksi bir durumda yani salgının artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Bir başka ifadeyle her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek."

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI, DÜŞÜK VE ORTA Riskli illerde TAMAMEN KALKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı bir şekilde görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir."

"KAMUNUN ÇALIŞMA SAATLERİ TÜM TÜRKİYE'DE NORMALE DÖNDÜRÜLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." diye konuştu.

Nikah ve nikah merasimleri ile ilgili normalleşme adımlarına ilişkin yeni kararları da açıklayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.

Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı daha önce de belirttiğim gibi valiliklerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız tarafından belirlenecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında Kontrollü Normalleşme sürecini tamamlamaktır. Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili denetimler de bu çerçevede daha sıkı ve kararlı şekilde yürütülecektir. Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve inşallah tamamen kaldırılması hususunda da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum."

banner360
Son Güncelleme: 01.03.2021 22:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin koronavirüs risk haritası açıklandı
Türkiye'nin koronavirüs risk haritası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan yargılandıkları davada beraat etti
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan yargılandıkları davada beraat etti
Oktay: “G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk“
Oktay: “G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk“
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak
Türkiye, Myanmar'da göstericilere orantısız güç kullanımını kınadı
Türkiye, Myanmar'da göstericilere orantısız güç kullanımını kınadı
Türkiye’de 66 can kaybı, 8 bin 424 pozitif vaka
Türkiye’de 66 can kaybı, 8 bin 424 pozitif vaka
27 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu
27 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu
Türkiye'de 26 Şubat koronavirüs tablosu
Türkiye'de 26 Şubat koronavirüs tablosu
Akar: “S-400 meselesi üzerinden ülkemize kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil"
Akar: “S-400 meselesi üzerinden ülkemize kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim