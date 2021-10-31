Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI BİIDEN'IN G20 LİDERLER ZİRVESİ KAPSAMINDA ROMA'DAKİ GÖRÜŞMESİNDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK İÇİN MÜŞTEREK İRADE BEYANINDA BULUNULDU

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI YÖNÜNDEKİ ORTAK PERSPEKTİF DOĞRULTUSUNDA KARŞILIKLI ATILACAK ADIMLAR MÜZAKERE EDİLDİ

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.