Erdoğan: “Ülkemizin potansiyeli, kendi silikon vadisi'ni oluşturacak düzeydedir“

Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı döneminde sadece okul ve hastane binası, yol, tünel, köprü, baraj, elektrik santrali, spor tesisi inşa etmekle kalmadığını belirten Erdoğan, yapılan yatırımlarla en büyük atılımların gerçekleştirildiği alanların başında gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağladıklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde Türkiye'de sadece 3 bin olan geniş bant internet abonesi sayısını 87,5 milyona çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, mobil telefon abone sayısının 23 milyondan 87 milyona, fiber hat uzunluğunun 81 bin kilometreden 455 bin kilometreye, elektronik devlet hizmetleri kullanıcı sayısının 58 milyona yükseldiğini vurguladı.

Erdoğan, "Artık uzaydaki yerini daha güçlü bir şekilde almak için kendi uydusunu yapan, kendi yazılımlarını hazırlayan, kendi balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var, eski Türkiye yok. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Dijital Dönüşüm Ofis ile hazırladığımız eylem programlarıyla bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Küresel krizler anında kendini daha iyi belli eden hibrit mücadelelerin kendilerine hem bu çalışmalarla ne kadar doğru yaptıklarını hem de daha hızlı mesafe kat edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette gençlerimizin kabiliyetleri ve gayretleriyle ortaya çıkan başarılı örnekler var. Mesela, yazılımdan pazarlamaya geniş bir yelpazede dijital mecralarda doğup gelişen ve değeri bir milyar doları aşan şirketlerimizin sayısı giderek artıyor. Bununla birlikte bizim hayalimiz de hedefimiz de ihtiyacımız da daha büyüktür.

Küresel tröstlere bakılarak yapılan Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim bazıları gibi vicdan ve ahlak sınırı tanımadan kurulan sömürü düzenlerine dayalı kaynaklarımız olmayabilir ama bizim elimizde çok daha kıymetli imkanlar var. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimine, iftihar verici bir tarih ve kültür zenginliğe, aynı şekilde her türlü krizin her türlü zorluğun üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz."



"YATIRIMCILARA, GİRİŞİMCİLERE, GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR"Dijital teknolojide iş dünyasının yanı sıra tüm kurumlara, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, "Web 3.0 ve Metaverse gibi gelişmeler bize dijital kültür konusuna artık daha çok odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye sadece 85 milyon kendi vatandaşından ibaret bir ülke değildir. Türkiye yakın coğrafyasından başlayarak dünya çapında siyasi, ekonomik, kültürel etki alanı olan, gönül coğrafyası milyar seviyesinde insanı kucaklayan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.Erdoğan, yapılan, üretilen ve inşa edilen her şey gibi dijital kültür ürünlerinin de geniş bir hedef kitlesi olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin potansiyeli, kendi Silikon Vadisi'ni oluşturacak düzeydedir. Yapay zekadan akıllı cihazlara, oyun sektöründen kültür endüstrilerine kadar bu alandaki tüm çalışmalara vakit ve kaynak ayıracak, ülkemizi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyacımız var." diye konuştu."ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ BİR DİJİTAL SEFERBERLİK DÖNEMİ OLARAK İLAN EDİYORUM"Daha önceki sayısız örneğin üzerine son Ukrayna-Rusya krizinin bir gerçeği gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:"Her alan gibi dijital dünyada da kendi altyapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilseniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin içindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olmayla karşı karşıyasınız.Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da aslolan kendi gücümüzdür. Özgün teknolojilerimizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa, huzurlu kalple koyamayız. Geleceğimize güvenle bakamayız. Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı bir toplumun akıbetinin hayır olması mümkün değildir. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz. İşte biz 'Teknofest gençliği' dedik, şimdi ise Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Bunun için burada sizlerin huzurunda önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı olan, gerçekten beni çok çok mutlu etti, 'Gelecek Onu Tasarlayana Aittir', bu ifadeyi çok isabetli buluyorum."