Erdoğan: "Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız"

Akçaabat Halk Kütüphanesi önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Giresun'da bugün de Trabzon'da çeşitli açılış ve AK Parti il danışma programları dolayısıyla Karadenizli hemşehrileriyle hasret giderdiğini söyledi.

Alandakilerin coşkusu üzerine Erdoğan, "Milletiyle bu derece güçlü sevgi ve kader arkadaşlığı yapabilmek öyle herkese nasip olacak bir başarı değil. Sizler, siyaset ve hizmet yolculuğumuzun her safhasında bizim yanımızda oldunuz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız" diye konuştu.

Geride kalan 20 yılda girdikleri her mücadelede vatandaşların yanlarında olduğunu ifade eden Erdoğan, millete şükran borçlarını, tarihin en büyük demokrasi hamlesini gerçekleştirerek ödemenin gayreti içinde bulunduklarını aktardı.

"Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam"

Trabzon ile 80 vilayetin tamamını, eşi benzeri görülmemiş eser ve hizmetlerle donattıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her kesimden vatandaşımızı, özlemi olan haklara ve özgürlüklere biz kavuşturduk. Vesayeti yenerek, milli iradeyi biz yücelttik. Terör örgütlerinin başına balyoz gibi inerek, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunların üzerine çöktük, inlerine girdik. Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam. Sınırlarımıza yönelik tacizlere cevabımızı vererek istiklalimizi koruduk. Bölgesel ve küresel gücümüzü artırarak, ülkemizin itibarını yükselttik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutacağız. Artık eski Türkiye yok. Eski Trabzon da yok. Vesayet ve darbe dönemlerinin maddi ve manevi iklimini hatırlayanlar, bugün sahip olduklarımızın kıymetini daha iyi takdir edebileceklerdir."

Erdoğan, bugün Trabzon merkezdeki eski binaların yıkıldığını, tünel ve viyadüklerle bambaşka bir Trabzon'un inşa edildiğini dile getirdi.

"Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterisler..."

Eski günleri yaşamayanların bugünleri anlayamayacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mukayeseyi yapamayanlar, bu anlattıklarımız sanki bir film senaryosu, roman konusu gibi zannediyor. Gençler, ne yaptığımızı babalarınıza, dedelerinize sorun, onlar size o günü ve bugünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye yoklukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, sefaletin o taşlı dikenli dolambaçlı yollarından geçerek bugüne ulaşmıştır. Sizlerden yeni nesillere, bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde evlatlarımıza gururla hayata geçirebilecekleri bir 2053 vizyonu teslim edebiliriz.

Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız. Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız. Bunun için 2023 çok önemli. 2053 daha sonra çok önemli. İnşallah hep birlikte önümüzdeki seçimlerde bir kez daha sandıkları patlatarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmayacağız."

Erdoğan'a hitabında, TC Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik etti.