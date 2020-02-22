Erdoğan: “Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ve bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece ülkenin değil, dünyanın en güzel sahil kasabalarına sahip İzmir'in turizm potansiyelinin, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ile çok daha üst bir seviyeye çıkacağını belirterek, "Bu proje sayesinde, İzmir'e kadar uzanan Bursa-İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek." dedi.

Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Otoyolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in, aynı zamanda en önemli sanayi ve ticaret bölgelerinden birinin merkezi durumunda bulunduğunu belirtti.

Açılışı yapılan otoyolun, İzmir'i, PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkenin en önemli limanlarından birinin inşa edileceği Çandarlı'ya bağladığını anlatan Erdoğan, "Bu bölgede kuzey-güney istikametinde ortaya çıkan yoğunluk, ister istemez şehir içi trafiğin de sıkışmasına yol açıyordu. Böylece, otoyolumuzun geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi trafiğini de rahatlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi, son 17 yılda yaptıkları 17 milyar lira tutarında yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şehre 10 bin 91 yeni derslik, 3 yeni devlet üniversitesi, yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 117 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını, toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 yükseköğrenim yurdunu daha yakında açacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz." İfadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik." İfadelerini kullandı.