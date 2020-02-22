banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Erdoğan: “Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ve bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir”

Erdoğan: “Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ve bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir”

22 Şubat 2020 Cumartesi 14:43
Erdoğan: “Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ve bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir”
banner337

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece ülkenin değil, dünyanın en güzel sahil kasabalarına sahip İzmir'in turizm potansiyelinin, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ile çok daha üst bir seviyeye çıkacağını belirterek, "Bu proje sayesinde, İzmir'e kadar uzanan Bursa-İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek." dedi.

Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Otoyolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in, aynı zamanda en önemli sanayi ve ticaret bölgelerinden birinin merkezi durumunda bulunduğunu belirtti.

Açılışı yapılan otoyolun, İzmir'i, PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkenin en önemli limanlarından birinin inşa edileceği Çandarlı'ya bağladığını anlatan Erdoğan, "Bu bölgede kuzey-güney istikametinde ortaya çıkan yoğunluk, ister istemez şehir içi trafiğin de sıkışmasına yol açıyordu. Böylece, otoyolumuzun geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi trafiğini de rahatlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi, son 17 yılda yaptıkları 17 milyar lira tutarında yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şehre 10 bin 91 yeni derslik, 3 yeni devlet üniversitesi, yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 117 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını, toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 yükseköğrenim yurdunu daha yakında açacaklarını bildirdi.

banner317
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz." İfadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik." İfadelerini kullandı.

banner335
Son Güncelleme: 22.02.2020 23:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizi, denizlerimizde hapsetmek istiyor. balıkçılık ve petrol gibi imkanlardan yararlanmamamızı istiyor”
Şahin: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizi, denizlerimizde hapsetmek istiyor. balıkçılık ve petrol gibi imkanlardan yararlanmamamızı istiyor”
Ruh Sağlığı Derneği'nden Çocukların Medyatikleştirilmesine Yönelik Uyarı
Ruh Sağlığı Derneği'nden Çocukların Medyatikleştirilmesine Yönelik Uyarı
ABD'den 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı
ABD'den 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı
TC Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
TC Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
Erdoğan, “Hanau'daki ırkçı terör saldırısı başta büyükelçiliğimiz olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor“
Erdoğan, “Hanau'daki ırkçı terör saldırısı başta büyükelçiliğimiz olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor“
“KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri“ Samsun'da yakalandı
“KKTC'deki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri“ Samsun'da yakalandı
Brexit sonrası Türkiye'nin yeni AB stratejisi
Brexit sonrası Türkiye'nin yeni AB stratejisi
Türkiye'nin bazı AB ülkelerine vize muafiyeti sağlaması kararı
Türkiye'nin bazı AB ülkelerine vize muafiyeti sağlaması kararı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ocakta 506,3 milyon metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ocakta 506,3 milyon metreküp gaz taşındı
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim