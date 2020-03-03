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Erdoğan: Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yok

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin göçmen politikasıyla ilgili, "'Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur." dedi.

Erdoğan: Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yok

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin göçmen politikasıyla ilgili, "'Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur." dedi.

03 Mart 2020 Salı 08:05
Erdoğan: Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yok
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

"AB ülkelerinin göçmenler konusundaki duyarsızlığını görüştük"

Borisov ile görüşmemizde Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Görüşmelerimizde maalesef AB üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun göçmenler konusundaki duyarsızlığını da dile getirdik.

"Biz taahhütlerimizi yerine getirdik, AB yerine getirmedi"

4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil. Aylar önce 'Eğer adil bir yük paylaşımına AB bizimle beraber destek vermezse kapıları açmak durumunda kalırız' diye açıklamıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde 18 Mart 2016 tarihinde yayınladığımız bildiride yer alan taahhütlerimizi yerine getirdik. Bu kapsamdaki beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB ise bu gerekleri tam olarak yerine getirmemiştir.

"Siz kimi aldatıyorsunuz, biz artık bu parayı istemiyoruz"

AB bugün de çifte standart uygulamaktadır. Hala AB üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyor. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. 6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur.

"Yunanistan 2 mülteciyi öldürdü, 1'i de ağır yaralı"

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AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını göremezden gelirken Yunanistan'ın ölümlere dahi yol açan tedbirlerini desteklemektedir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye kendisinden koruma isteyen herkese koruma sağlamaya devam etmektedir. Mülteciler bulundukları ülkeleri terk etmekte ve gidecekleri seçmekte özgürdürler. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorla tutulması mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleri ile ülkemizden ayrılmaktadır. Yunanistan gibi tüm ülkelerin sınırlarına ulaşan göçmenlerin gerekli korumayı sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bugün Yunan askerleri 2 mülteciyi öldürdü, 1 tane de ağır yaralı var.

"Michel'in Yunanistan'ın yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde insanlık dışı muameleleri görecektir. Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum.

"Bulgaristan bu konuda sağ duyulu bir yaklaşım sergiledi"

Bulgaristan'ın bu konuda sağ duyulu bir yaklaşım sergilediğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Karşılıklı anlayış çerçevesinde Bulgaristanla mükemmel olarak nitelendirebileceğimiz bir güvenlik anlaşmamız var. Bu iş birliği ve dayanışma anlaşmasının AB ülkeleri için örnek olmalı. 

"Türkiye bu yükü taşımayacak, artık böyle bir süreç yok"

Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Türkiye bu yükü taşımayacak. Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok. 

Borisov: Türkiye'ye kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum

Borisov'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehit askerlerin ailelerine taziyelerimi iletiyorum. 

Moskova'daki görüşmelerde çözüm bulunmasını temenni ediyorum. Kimse kapıda bekleyen mültecilerle ilgili krizi göremiyor. Türkiye'ye düzensiz göçmenlerle ilgili kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAvrupa Birliğinin Göçmen Politikası
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