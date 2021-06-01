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Erdoğan Türkiye'nin Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi paylaştı

Türkiye’de Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında uygulanacak.

01 Haziran 2021 Salı 09:15
Erdoğan Türkiye'nin Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi paylaştı
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Takvime göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisi sürdürülebilecek. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecek.

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Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecek.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi, 13 Eylül itibarıyla başlayacak.

Spor kulüpleri genel kurullarını, haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da haziranın ikinci yarısından itibaren yapabilecek.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 10:16
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Türkiyenin Haziran Ayına Ilişkin Kademeli Normalleşme Takvimi
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