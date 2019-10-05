Erdoğan: Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi;

'yi kuran da, istikametini gösteren de daima milletimiz olmuştur. İlletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı ülkemizden kazıyıp attık.

Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm partiler birlikte hareket etme erdemine sahip. Dünya değişirken, Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır. Ülkemizdeki her vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. Beyefendi böyle talimat verdi. Böyle istendi deniyor. Bizim haberimiz yok. Bu fırsatçılığa imkan vermeyeceğiz. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmamız lazım. AK Parti saflarına katılanları büyük medeniyet davamıza ortak etmekle mükellefiz."