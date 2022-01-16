Erdoğan: "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kipaş Kağıt Fabrikasının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan bu yatırımı ülkeye kazandıran Kipaş Holding'in yöneticileri ile projeye destek veren kurumları tebrik ediyorum. Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olanlara da başarılar diliyorum. Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçen tesisin kağıt alanında Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını giderecek ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunacak.

İki etaptan oluşan bu yatırımın, açılışını yaptığımız ilk etabı tamamlandıve deneme üretimleri başladı. Erdoğan, Fabrikada, birçok alanda kullanılan kraftliner, köşeli beyaz testliner ve beyaz kraftliner kağıtların üretilecek.

"Tesis, ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak"

Yaklaşık 550 milyon dolara malolan tesiste ilk etapta 800 kişi istihdam edilecek. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz böylece, toplam 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecektir. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan tesisimizin ikinci etap yatırımları da hızla devam ediyor, inşallah yıl sonu itibarıyla biteceğini bizler de tahmin ediyoruz. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Böylece toplam 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek.

Ticari etki alanındaki sektörler de dikkate alındığında yatırımın, ülke istihdamına yapacağı katkı daha büyük olacaktır. Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek fabrikanın Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de önemli hizmetleri olacaktır.

"Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan, Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz"

Son teknolojiye sahip makinelerle donatılan tesiste yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacak. Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız, ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. Kullanacağı enerjiyi de kendisi üretecek olan tesisimizin istihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok ciddi fayda sağlayacağını görüyoruz. Hükümet olarak yerli, yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan, Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten, ihraç eden insanımızın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Kipaş Holding'in bu yatırımı, stratejik yatırımların teşviki sistemimiz kapsamında destekliyoruz.

Düzenlediğimiz teşvik belgesi ile bu yatırıma, vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağladık. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önünde bulundurulduğunda bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır. Koronavirüs salgını dolayısıyla küresel ekonominin belirsizlik girdabına girdiği bir dönemde yatırımlarına hız kattıkları için Kipaş Holding'e ülke, millet ve Aydınlı vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır.

"Kağıt üretimi sektöründe, 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor"

Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisidir." diyen Erdoğan, kağıdın, bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araç olduğunu, bu yönüyle tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynadığını anlattı.

Kağıt üretiminin sosyal ve kültürel alandaki katkılarının yanında ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturduğunun altını çizen Erdoğan, "Ülkemizde yaklaşık 4 bin 100 girişimin faaliyet gösterdiği kağıt üretimi sektöründe, 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor. Cirosu 91 milyar lirayı aşan sektörün oluşturduğu katma değer ise 20 milyar liranın üzerindedir.

Sektörün kendi üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer birçok sektörle bağlantısı sebebiyle çok daha büyük bir ekonomik değer üretiyor. Orman ürünleri, geri dönüşüm, ambalaj malzemeleri, basın ve yayın sektörlerinin, kağıt endüstrisi beslediği alanlardan sadece birkaçı olmuştur. Kağıt endüstrisini Türk ekonomisi açısından taşıdığı önem dolayısıyla bu alanı "stratejik sektör" olarak belirleyip, önemli destekler vermeye başladık. Bu sayede sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"Yatırımlarla 25 bin ilave istihdamın da önünü açtık"

Son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve katma değerde ise 9 kat artış yaşandı. Son 10 yılda kağıt üretimi için özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen 1166 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlarla 25 bin ilave istihdamın da önünü açtık. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları vasıtasıyla uyguladığımız hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira da destek sağladık.

Bu destekler, firmaların üretim kapasitelerini güçlendirme yanında, ihracatın artmasına da önemli katkılar sunmuştur. Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen 2021 senesini 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde işte bu destekler, çalışmalar, üretim hamleleri vardır. Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir.

"Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam oluşturdu"

Türkiye, 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. Türkiye, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine varan bir ülkedir. Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Türkiye 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerini yakalayan bir ülkedir.

" 'Saman ithalatçısı' yaftası vurmak cehaletten öte saygısızlıktır, hakarettir"

Türkiye, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye 'domates ithalatçısı' demek, 'saman ithalatçısı' yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleri ile baş başa bırakıyorum. Onlar anlamasa da onlar bilmese de bilmek istemese de Türkiye, Kipaş Holding gibi şirketlerimizin gayretleri ile büyüyor, güçleniyor, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Nasıl muhalefete rağmen ülkemizi eser ve hizmet siyasetimizle son 20 yılda rekordan rekora koşturduysak, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kendimize güveneceğiz, milletimize inanacağız, Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte muhakkak getireceğiz.

Türkiye'nin 'saman ithalatçısı' olduğunu zanneden cahilleri havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum.