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Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile G20 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığının altını çizerek, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır.

Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."

Son Güncelleme: 29.06.2019 19:16
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