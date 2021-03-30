banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376

Erdoğan: “Son 19 yılda, su konusunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı“

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 19 yılda su konusunda 255 milyar yatırımla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. 

30 Mart 2021 Salı 10:00
Erdoğan: “Son 19 yılda, su konusunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı“
banner337

Erdoğan Twitter hesabından su konusunda yapılan yatırımlara ilişkin grafikli paylaşımında, bugün 1. Su Şurası tanıtımını ve ekonomiye katkısı yıllık 427 milyon lira olan 363 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Şuranın hedefleri doğrultusunda elde edilen kazanımların, su yönetimi ile ilgili hususlarda gelecek nesillere ışık tutacağını belirten Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark yoktur." ifadelerini kullandı.

 Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda, su konusunda 255 milyar lira yatırımla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 'KKTC Su Temin Projesi' ile KKTC'ye su ulaştırıldı. 'Boğaz Geçiş Tüneli' ile dünyada ilk kez iki kıta dev su tünelleri ile birleştirildi. 'Çine Adnan Menderes Barajı' ve Konya Ovası 'Mavi Tünel Projesi' ile asırlık hayaller gerçeğe dönüştürüldü. 26 yer altı barajı inşa edildi. 2023 yılına kadar yer altı barajı sayısı 150'ye yükselecek. 21 atık su arıtma tesisi ile günlük 315 bin metreküp suyun tarımsal sulamada yeniden kullanılması sağlanıyor. 600'ü baraj olmak üzere toplam 8 bin 697 tesis ülkemize kazandırıldı. Modern sulama sistemleri ile sulanabilen arazi miktarı 67 milyon dekara ulaştırıldı."

banner341
Erdoğan, 262 içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşa yıllık 2 milyar 700 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edildiğini bildirdi.

"FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGESİNE 141 KUYU"

Hidroelektrik santralleriyle 44 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitesinin 108 milyar kilovatsaate çıkarıldığını aktaran Erdoğan, tarımsal verimi artırmak için 48 milyon dekar arazide toplulaştırma çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerinde açılan 141 su sondaj kuyusu ile yaklaşık 1 milyon 285 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildiğini kaydetti.

Afrika'da 9 farklı ülkede 512 adet su kuyusu açıldığını belirten Erdoğan, böylece 1 milyon 850 bin kişiye temiz içme ve kullanma suyu ulaştırıldığını aktardı.

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 11:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı, yeni önlemler alınıyor
Türkiye’de Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı, yeni önlemler alınıyor
Türkiye’de 32 bin 404 Yeni Vaka, 154 Can Kaybı
Türkiye’de 32 bin 404 Yeni Vaka, 154 Can Kaybı
“Uzamış covid-19 sendromu“ bazı hastalıkları tetikleyebiliyor
“Uzamış covid-19 sendromu“ bazı hastalıkları tetikleyebiliyor
Türkiye'de risk grubundakilerle 60 yaş üzeri ve eşleri aşılanıyor
Türkiye'de risk grubundakilerle 60 yaş üzeri ve eşleri aşılanıyor
Türkiye'de 29 bin 58 vaka tespit edildi
Türkiye'de 29 bin 58 vaka tespit edildi
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”
Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
AB Liderler Zirvesi'nden 'Türkiye ile işbirliği' mesajı çıktı
AB Liderler Zirvesi'nden 'Türkiye ile işbirliği' mesajı çıktı
Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz
Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim