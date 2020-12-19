Erdoğan Senegal'de 'yılın kişisi' seçildi

Senegal'de İslami alanda çalışmalarıyla tanınan JAMRA, yaptığı yazılı açıklamada; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiğini duyurdu.

Açıklamada, Erdoğan'ın, Hz. Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği de hatırlatıldı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de büyük destek görmüştü.

Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları verilmişti.