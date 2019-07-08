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Erdoğan: “S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor“

Erdoğan: “S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor“

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11
Erdoğan: “S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor“

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARAYBOSNA'YA GİTTİ

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri'nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi:

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"Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz."

 MİLLETVEKİLLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTILARI

"AK Parti milletvekilleriyle görüşmelerinizin çarşamba ve perşembe günü tamamlanacağı ifade edilmişti. Bu görüşmelerin hangi kapsamda olacağına dair bir değerlendirmeniz olur mu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 1 yılını doldurdu. Bu görüşmelerde sistemin değerlendirilmesi oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz iki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halindeydi. İki toplantı daha yapıp bu iki toplantıyla birlikte grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Bunlar da çarşamba, perşembe günü inşallah olacak. Böylece Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak, hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz."

Son Güncelleme: 08.07.2019 13:47
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