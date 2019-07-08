Erdoğan: “S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor“

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARAYBOSNA'YA GİTTİ

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri'nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi:

MİLLETVEKİLLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTILARI

"AK Parti milletvekilleriyle görüşmelerinizin çarşamba ve perşembe günü tamamlanacağı ifade edilmişti. Bu görüşmelerin hangi kapsamda olacağına dair bir değerlendirmeniz olur mu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 1 yılını doldurdu. Bu görüşmelerde sistemin değerlendirilmesi oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz iki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halindeydi. İki toplantı daha yapıp bu iki toplantıyla birlikte grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Bunlar da çarşamba, perşembe günü inşallah olacak. Böylece Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak, hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz."