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Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi” gündemiyle toplanacak güvenlik zirvesine başkanlık edecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00'de güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:00
Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi” gündemiyle toplanacak güvenlik zirvesine başkanlık edecek

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılamadığı öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 14:16
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