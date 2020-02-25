Erdoğan: Rus heyet yarın ülkemize gelecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor"

Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor. Rusya rejime hava dahil en üst düzeyde destek veriyor. Bizim burada 911 kilometre sınırımız arken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bütün tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız.

"En geç 5 Mart’ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir"

Rus heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron’la aynı şekilde Merkel ve sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim için Putin'le belirlediğimiz tarih en geç 5 Mart’ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.

Koronavirüs salgını

Sağlık konusundaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalara uymaktayız. İran ile attığımız adım bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir koronavirüsün ülkemize sıçraması Allah göstermesin bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Bu hassasiyeti korumak zorundayız bu Irak olur İtalya olur neresi olursa olsun burada tereddüt göstermeye hakkımız yok.