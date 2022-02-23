banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı
Trafik kazası
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
KIB-TEK Maliye’ye geçiyor
KIB-TEK Maliye’ye geçiyor
Bakan olmak Allah’ın emri mi?
Bakan olmak Allah’ın emri mi?
banner405
Flaş Haber
Gardiyana 20 ay hapislik
Kapat

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:15
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

ERDOĞAN, GÖRÜŞMEDE, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE TÜRKİYE’NİN GERGİNLİĞİN AZALTILMASI VE BARIŞIN KORUNMASI İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ
Ankara, 23 Şubat 22 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.
Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.

banner341
Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğine işaret eden Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğuna değindi.
Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını dile getiren Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini yineledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2022 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak
Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Falyalı cinayetiyle ilgili 5 tutuklama talebi
Falyalı cinayetiyle ilgili 5 tutuklama talebi
Türkiye'de Kovid-19’dan 268 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de Kovid-19’dan 268 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
Türksat, E-KKTC programı ile E-devlet altyapısı kurma deneyimini uluslararası alana taşıdı
Türksat, E-KKTC programı ile E-devlet altyapısı kurma deneyimini uluslararası alana taşıdı
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim