Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

ERDOĞAN, GÖRÜŞMEDE, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE TÜRKİYE’NİN GERGİNLİĞİN AZALTILMASI VE BARIŞIN KORUNMASI İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ankara, 23 Şubat 22 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.



Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğine işaret eden Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğuna değindi.Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını dile getiren Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerine dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini yineledi.