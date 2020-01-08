Erdoğan, Putin ile görüştü

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan basına kapalı görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.