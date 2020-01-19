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Erdoğan-putin Berlin'de Görüştü...

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNDE KONUŞTU

Erdoğan-putin Berlin'de Görüştü...

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNDE KONUŞTU

19 Ocak 2020 Pazar 13:56
Erdoğan-putin Berlin'de Görüştü...

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNDE KONUŞTU

"ORTAK ÇABAMIZ SAHADA NİSPİ SÜKUNET SAĞLADI ANCAK GİRİŞİMLERİMİZİN ESAS MEYVESİNİ BERLİN ZİRVESİ'NİN TOPLANABİLMİŞ OLMASIYLA ALACAĞIZ"

Berlin, 19 Ocak 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız." dedi.

Libya konusundaki zirve için Berlin'de bulunan Erdoğan, The Ritz-Carlton Hotel'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya bakımından, 2020 yılının modern dönemdeki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılına tekabül ettiğini hatırlatan Erdoğan, "2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi İstanbul'daki görüşmemizde sizlere aktarmıştım. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın tarihini de en kısa zamanda tespit edersek öyle zannediyorum ki çok daha süratle mesafe alırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

(AA/AK/HÖ)

Son Güncelleme: 20.01.2020 09:44
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