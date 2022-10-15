banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
İyi insan iyi yönetici olur mu?
İyi insan iyi yönetici olur...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Akaryakıt fiyatlarına zam
Alsancak'ta feci olay!
Alsancak'ta feci olay!
banner405

Erdoğan, Patlamanın Meydana Geldiği Amasra'daki Maden Ocağında İncelemede Bulundu...

15 Ekim 2022 Cumartesi 15:45
Erdoğan, Patlamanın Meydana Geldiği Amasra'daki Maden Ocağında İncelemede Bulundu...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. 

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

banner360
Son Güncelleme: 16.10.2022 00:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Billur Kalkavan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.
Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Billur Kalkavan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.
Türkiye'deki Maden Faciasında Can Kaybı 22'ye Yükseldi
Türkiye'deki Maden Faciasında Can Kaybı 22'ye Yükseldi
Bartın'da Madendeki Patlamada Ölü Sayısı 14
Bartın'da Madendeki Patlamada Ölü Sayısı 14
Bartın'da Madende Patlama
Bartın'da Madende Patlama
Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da Gençlerle Buluştu
Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da Gençlerle Buluştu
Erdoğan: “Kıbrıs'ta Çözümün Tek Anahtarı, Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğinin Ve Eşit Uluslararası Statüsünün Tescilidir. Kalıcı Çözüm İçin Ada'daki Gerçeklerin Kabulü Gerekir“
Erdoğan: “Kıbrıs'ta Çözümün Tek Anahtarı, Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğinin Ve Eşit Uluslararası Statüsünün Tescilidir. Kalıcı Çözüm İçin Ada'daki Gerçeklerin Kabulü Gerekir“
İstanbul'daki Halil Falyalı cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı
İstanbul'daki Halil Falyalı cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı
TC Merkez Bankası Rezervleri 107 Milyar Dolar Oldu
TC Merkez Bankası Rezervleri 107 Milyar Dolar Oldu
TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Feyzioğlu Atandı
TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Feyzioğlu Atandı
Türkiye, ABD'nin GKRY'yi Ortak Askeri Programa Dahil Etmesini Şiddetle Kınadı
Türkiye, ABD'nin GKRY'yi Ortak Askeri Programa Dahil Etmesini Şiddetle Kınadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim