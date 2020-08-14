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Erdoğan: "Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik"

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu.

14 Ağustos 2020 Cuma 08:30
Erdoğan: "Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik"
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İşte TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir.

AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir.

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız.

Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz.

İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir.

Ana muhalefet 'IMF'den borç alın.' diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok.

Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

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Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu.

Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek.

COVID-19 salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.

Toplumun 'değişim' taleplerine cevap vermeyi, bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik.

Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz.

Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz.

Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız.

AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanOruç Reis
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