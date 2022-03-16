banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğini kırdılar
Girne'de olaylı gece!
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
banner405

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bildirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

16 Mart 2022 Çarşamba 19:45
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor." dedi.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten özellikle memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gerek ikili görüşmede gerekse daha sonraki genişletilmiş çalışma yemeğinde özellikle Türkiye-Polonya ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönündeki iradelerini Duda'nın geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette güçlü bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Duda'nın bugünkü çalışma ziyaretinin de bu iradenin somut bir göstergesi olduğunu, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

İki NATO müttefiki olarak, ayrıntılı fikir teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.

banner341
Duda ile Avrupa'nın güvenliğine dair değerlendirmeleri paylaştıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim dışişleri bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya ile de istişare ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi yapılacak."

Erdoğan, Polonya'nın savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı Duda'yı kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. Bu vesileyle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyelerinde, sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Polonya ile bölgesel konularda ve çok taraflı platformlarda yakın bir iş birliklerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarının yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, görüşmenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

banner360
Son Güncelleme: 16.03.2022 20:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkovac'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi
Turkovac'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi
Erdoğan: “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'da temaslarda bulunacak”
Erdoğan: “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'da temaslarda bulunacak”
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e geçmiş olsun dileklerini iletti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e geçmiş olsun dileklerini iletti
Scholz: Türkiye ile ilişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz
Scholz: Türkiye ile ilişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis ikil ilişklerin iyileştirilmesinde mutabık kaldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis ikil ilişklerin iyileştirilmesinde mutabık kaldı
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi tamamlandı
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi tamamlandı
Çavuşoğlu: “Mariupol'daki camide mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için “Lavrov'a destek istedik”
Çavuşoğlu: “Mariupol'daki camide mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için “Lavrov'a destek istedik”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim