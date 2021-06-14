Erdoğan-Merkel görüşmesinde Kıbrıs sorunu da ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığı da bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel'e basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yarım saat süren görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı belirtildi.



Alman hükümeti sözcüsü, iki liderin AB-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorununu değerlendirdiklerini söyledi.Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Merkel'in 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkileri ile Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin BM öncülüğündeki çabaları değerlendirdiğini aktardı.