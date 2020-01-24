Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.
Son Güncelleme: 24.01.2020 21:22
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.