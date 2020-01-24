banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.540
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7720
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi. 

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi. 

24 Ocak 2020 Cuma 16:41
Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. 

banner317
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. 

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. 

Son Güncelleme: 24.01.2020 21:22
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan-Merkel Görüşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: 4 kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem!
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 'virüs' alarmı! 2 Çinli turist için karantina!
İstanbul'da 'virüs' alarmı! 2 Çinli turist için karantina!
Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısı
Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısı
Gripten korunmak için nar kabuğu, zencefil ve zerdaçal önerisi
Gripten korunmak için nar kabuğu, zencefil ve zerdaçal önerisi
Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a uluslararası hukuka uyulması çağrısı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a uluslararası hukuka uyulması çağrısı
Manisa'da korkutan deprem!
Manisa'da korkutan deprem!
İran nükleer anlaşmadan çıkabileceğini açıkladı
İran nükleer anlaşmadan çıkabileceğini açıkladı
İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 kişi işten çıkarılıyor
İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 kişi işten çıkarılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim