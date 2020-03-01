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Tufan Erhürman

Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

01 Mart 2020 Pazar 08:42
Erdoğan, Macron ile görüştü
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TC İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti. 

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Erdoğan, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi. 

Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa ile olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti. 

Erdoğan, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı. 

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlara dayandığını aktaran Erdoğan, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.

 

Son Güncelleme: 01.03.2020 12:27
Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron
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