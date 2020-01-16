Erdoğan; “Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız“

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini hem barışa hem de refaha katkı sağlayacak bir diplomasiyle takip ettiklerine işaret etti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı hem de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Son teknolojiye sahip sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz, 2019 yılında ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdü. İşte Yavuz. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Tabii iki sondaj gemimiz olduğu gibi iki de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar bizim kendi malımız. Daha önce kiralamayla dahi bu tür gemileri bulamıyordunuz, şimdi inşallah, birileri duymasın, üçüncüsünü almanın gayreti içerisindeyiz."

Erdoğan, katılımcıların "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz dik durdukça hiç endişe etmeyin, biz bu yola devam edeceğiz." karşılığını verdi.