Erdoğan: “Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlayacağız”

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlamanın hem kendilerine hem de oradaki vatandaşlara ayrı bir kıvanç yaşatacağına inandığını vurguladı.

AKP’nin TBMM Grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın, salı günü idrak edileceğine işaret etti ve bir gün öncesinden geniş katılımlı bir heyetle KKTC'ye gideceklerini kaydetti.

Erdoğan Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlamanın hem kendilerine hem de oradaki vatandaşlara ayrı bir kıvanç yaşatacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sergileyeceğimiz duruşun Kıbrıslı kardeşlerimize moral, tüm dünyaya da kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum." diye konuştu.