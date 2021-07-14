Erdoğan: “Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlayacağız”

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlamanın hem kendilerine hem de oradaki vatandaşlara ayrı bir kıvanç yaşatacağına inandığını vurguladı.
Erdoğan Kurban Bayramı'nı KKTC'deki vatandaşlarla kutlamanın hem kendilerine hem de oradaki vatandaşlara ayrı bir kıvanç yaşatacağına inandığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sergileyeceğimiz duruşun Kıbrıslı kardeşlerimize moral, tüm dünyaya da kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum." diye konuştu.