banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp iş eylem kararı aldığını açıkladı
Tıp-iş eyleme gidiyor
Stoklar bitince indireceklermiş!
Stoklar bitince indireceklermiş!
Ataoğlu: “1992 ruhuyla, iktidara emin adımlarla yürüyoruz”
DP'ye yeni katılımlar
8 partiden 400 aday ve 5 bağımsız aday seçim için başvurdu
Adaylar Pazartesi ilan edilecek
banner405

Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik." dedi.

banner341
Erdoğan, "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik." diye konuştu.

Kurdaki dalgalanmaya ilişkin Erdoğan, "Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın." ifadesini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 25.12.2021 17:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Klasik Türk Müziği Sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı
Klasik Türk Müziği Sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi
Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı
Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi
İzmir açıklarında denize atılan 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında denize atılan 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim