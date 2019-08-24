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Erdoğan: “KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını da kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Oradan çekilmek, çıkmak da yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Erdoğan: “KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını da kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Oradan çekilmek, çıkmak da yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız” dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 06:50
Erdoğan: “KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını da kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törene katılarak, partililere hitap etti.
Türkiye'nin dört bir yanını otoyollarla, havaalanlarıyla süslediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin her tarafını, 20 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yollarla bizler elhamdülillah kaza riskini adeta sıfıra indirircesine yapmadık mı? Ama maalesef göz var görmüyor, kulak var duymuyor, maalesef gönül çünkü mühürlü kabul etmiyor. Etseler de etmeseler biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz. Yarın ülkemizi hedeflerine ulaştıracak da AK Parti'den başkası değildir." ifadelerini kullandı.
Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalara değinen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de Fatih'imizle, Yavuz'umuzla, Barbaros Hayrettin'le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin? Orada devasa al bayrağımız var, onu da mı görmedin? Amerika varmış, Kanada varmış, Fransa varmış, Katar varmış. 'Sadece Türkiye yok' diyor. Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; 'Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor'. Orada Fatih'i, Yavuz'u, Barbaros Hayrettin'i göremiyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle oradayız, koruma altında, güvence altında. Herkes, şu anda 'Burada Türklerin ne işi var?' derken, biz orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Oradan çekilmek, çıkmak da yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız. İşte bizlere düşen, bu büyük sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmektir."

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JANDARMA MEZUNİYET TÖRENİ

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni"nde yaptığı konuşmada da Doğu Akdeniz konusuna değinerek, şunları söyledi:

"Bizim oradaki sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa al bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı. Bizim sondaj gemilerimiz kiralık değil, kendimize ait. Oradaki bütün tarama gemilerimiz aynı şekilde bize ait. Dört gemiyle biz oradayız. Ama dört gemimizin yanında Deniz Kuvvetlerimizin fırkateynleri var. Aynı şekilde Hava Kuvvetlerimiz sürekli orada. Oradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz ve sonuna kadar yürüteceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları ve kendi haklarımızı orada korumaya ahdettik ve bu yola devam edeceğiz."

Son Güncelleme: 24.08.2019 09:57
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiye Doğu Akdeniz SondajAkp 18 Yaşında
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