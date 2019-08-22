Erdoğan: “Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN TATAR, HEYETLER ARASI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ERDOĞAN: “KIBRISLI TÜRKLERİN ÇIKARLARINI AYNI KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışma ziyareti için Ankara'da Başbakan Ersin Tatar, ikili görüşme ve heyetlerarası görüşmenin tamamlanmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ve refahı için yürütüğü çalışmaları desteklemeye devam etmektedir, devam edecektir. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“KIBRIS RUM KESİMİ, ANCAK SAMİMİ VE GERÇEKÇİ BİR UZLAŞMA ZEMİNİNE GELİRSE ADADA HERKESİN BEKLEDİĞİ ÇÖZÜM YOLU AÇILIR”

“Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır." diyen Erdoğan, “Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir” ifadesini kullandı. Erdoğan: “Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. İşte o gün gelene kadar, Türkiye olarak, KKTC ile birlikte her alanda kendi yol haritamıza uygun adımları atmaya devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

“KIBRIS RUM KESİMİ’NİN TEK MUHATABI KKTC”

Erdoğan, Annan Planı referandumunda “hayır” oyu veren Rumları üyeliğe kabul eden Avrupa Birliği’ni (AB) de eleştirdi. Erdoğan “Ne yazık ki Annan Planı referandumunda Kıbrıslı Türklerin sözünde durmasına, Rumlarınsa sözünde durmamasına rağmen, AB Güneyi üyeliğe almış, Kuzeyi ise dışlamıştır. Kıbrıslı Türklere yönelik mali sözlerini dahi tutmamıştır. Bu AB’nin kendi ayıbıdır” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kulandı:

“Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek muhatabı, adadki sorunu birlikte müzakere ettikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir (KKTC). AB bu meseleye müdahale tarzıyla adada eşitliği değil eşitsizliği, hakkaniyeti değil haksızlığı, barışı değil zulmü savunna bir konuma düşmüştür. Maalesef AB ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını çözüm değil, çözümsüzlük yönünde cesaretlendirmektedir. Kıbrıs Rum Kesimi’nin, KKTC’yi tanımayan tavrı, ortada tarihiyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla, kültürüyle, siyasi ve ekonomik haklarıyla bir toplum ve devlet olduğu gerçeğini değiştirmiyor.”

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, sözlerini şöyşe sürdürdü:

"Doğu Akdeniz’le ilgili olarak ülkemize yönelik sözde tedbirler açıklayan AB bize değil, kendine zarar veriyor. Türkiye, adayla olan derin bağları yanında, üç garantör ülkeden biri olan Türkiye’nin elbette orada söz hakkı vardır. Ama bir bakıyorsunuz, hiç söz hakkı olmayanlar da var. Bu aram çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalıdırlar. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.” şeklinde konuştu.

“ASIL ÖNELKİ OLAN KIBRISLI TÜRKLERİN KENDİ İÇİNDEKİ BİRLİĞİ”

Bu süreçte asıl önemli olan Kıbrıslı Türklerin kendi içlerindeki birliği, beraberliği, dayanışmayı güğçlü tutmasıdır” diyen Erdoğan, “Rum tarafının ve arkasında yer alan kesimlerin oyunları artık hepimizin malumudur. KKTC’deki hiçbir yöneticinin ve hiçbir Kıbrıs Türkü'nün bu oyunlara gelmeyeceğine inanıyorum. Sayın Başbakan ve heyetiyle bugün yaptığımız görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin bu konudaki dirayetini ve kararlılığını görmekten memnuniyet duydum. Aynı dirayetli ve milli yaklaşımın ülkenin diğer yönetim kademelerinde de hakim olduğundan en küçük bir şüphe duymuyorum." dedi.

Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik de eleştirilerde bulundu. Erdoğan: "Tabii şunu da üzülerek söylüyorum, ülkemizde ana muhalefet partisinin başındaki zat maalesef oradaki Silahlı Kuvvetlerimize ait gemilerimizi, bunun yanında sondaj ve sismik araştırma yapan gemilerimizi herhalde başka yabancı düşman bayraklarla karıştırmak suretiyle bizim orada bulunmadığımızı söyleyecek kadar gözü var ama görmüyor. Amerika oradaymış, Fransa oradaymış, Katar oradaymış, şu oradaymış, bu oradaymış ama olmayan tek olmayan ülke Türkiye'ymiş. Her şeyden önce kendisini bir gözden geçirmesi lazım ve orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum.” İfadesini kullandı.

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Kıbrıslı dostlarımızı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Milli davamız olan Kıbrıs meselesinin peşini, oradaki kardeşlerimizden güvenliğinden başlayarak, siyasi ve ekonomik hakları tamamen kendilerine teslim edilene dek bırakmayacağız. Taşınmaz mal komisyonu çalışmalarından Maraş’ın yeniden iskana açılmasına kadar her gelişmeyi bu anlayışla yakından takip ediyoruz.”