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Erdoğan: "Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusuysa, 45 yıl önce attığımız adımı yine atarız”

Erdoğan: "Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusuysa, 45 yıl önce attığımız adımı yine atarız”

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
Erdoğan: "Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusuysa, 45 yıl önce attığımız adımı yine atarız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır” dedi.  
Erdoğan, 20 Temmuz Barış Harekatının 45. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

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Erdoğan, Türkiye’nin Barış Harekatı’nı Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir” ifadelerini kullandı. 
Erdoğan, “Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayalini kuranların, beyhude çabaladıklarını er geç fark edeceğine" dikkat çekerek, “Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır" dedi. 
 

Son Güncelleme: 20.07.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan
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