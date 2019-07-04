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Erdoğan: “Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak hukuk içinde gereken adımları attık..''

Erdoğan: “Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak hukuk içinde gereken adımları attık..''

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
Erdoğan: “Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak hukuk içinde gereken adımları attık..''

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak hukuk içinde gereken adımları attıklarını belirtti ancak karşılarına hukuk tanımazlar çıkarsa onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını bildiklerini belirtti.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G20 Zirvesi ile Kyoto, Tokyo ve Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareketinden önce Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

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Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz. Orada hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmeleri kabul edilebilir bir şey değil. Zaten Güney Kıbrıs bugüne kadar hiçbir zaman hukukla hareket etmedi. AB'ye girişi şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oradan aldığı güçle KKTC'yi korkutmaya çalışıyor. AB de dürüst hareket etmiyor.

Bürgenstock'ta KKTC'ye en büyük haksızlık yapılmıştır. Referandumda 'hayır' dediği halde Güney Kıbrıs AB'ye alınmıştır; Kuzey Kıbrıs 'evet' dediği halde alınmamıştır. AB'nin mali yaptırımlar noktasında da Kuzey Kıbrıs'a ödemesi gereken para ödenmemiştir. Şimdi biz bu AB'ye nasıl inanalım? Bunlar dürüst değil. Bunların hepsi gaspçı. Burada da yaptıkları yine bu."
 

Son Güncelleme: 04.07.2019 18:07
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