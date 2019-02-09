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Erdoğan: “Kıbrıs barış harekatı sırasında ülkemize uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır”

Erdoğan: “Kıbrıs barış harekatı sırasında ülkemize uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır”

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:22
Erdoğan: “Kıbrıs barış harekatı sırasında ülkemize uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ülkelerine uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajların milletlerinin hafızasında derin izler bıraktığını kaydetti.
Erdoğan “ Bu dönemde Türkiye parasını peşin ödediği uçakları dahi teslim alamamış” dedi.
Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) denize iniş törenindeki konuşmasında, güvenlik ve istihbarat birimlerini hem insan kaynağı hem de teknolojik altyapı bakımından çok daha güçlü hale getirdiklerini belirtti.
 Erdoğan, şöyle devam etti:
"Böylece son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık. Ülkemizin bu günlere gelmesi elbette kolay olmamıştır. Türkiye yakın tarihinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımdan dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir ülkedir. Bilhassa 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ülkemize uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bu dönemde Türkiye parasını peşin ödediği uçakları dahi teslim alamamış, 3 sene süresince Amerikan patentli hiçbir silahın, hiçbir yedek parçanın, hiçbir cephanenin ülkemize satışına müsaade edilmemiştir. Her ne kadar daha sonra müttefiklerimiz tarafından ülkemize uygulanan ambargo hafifletilse de Türk savunma sanayisine yönelik kuşatma hiçbir zaman tam anlamıyla kaldırılmamıştır. Türkiye'nin milli menfaatleri ve ülke güvenliğini güçlendirmeye yönelik her hamlesi farklı bahaneler üretilerek sabote edilmeye çalışılmıştır."
 

Son Güncelleme: 09.02.2019 16:24
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