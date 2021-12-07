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Erdoğan: “Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz”

07 Aralık 2021 Salı 20:15
Erdoğan: “Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz”

“KATAR, TÜRK EKONOMİSİNE YÖNELİK SPEKÜLATİF ATAKLARDA DA DAİMA BİZLERİN YANINDA OLMUŞ, ÜLKEMİZE DUYDUĞU GÜVENİ GÖSTERMİŞTİR”

“ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA İLERLETECEK TOPLAM 15 ANLAŞMA İMZALADIK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik" dedi.

Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla, gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın, kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz. Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağların olduğu Katar'ın elbette milletin gönlünde farklı bir konumu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız Türkiye'nin ilk Çinko İzabe Tesisi, iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 kardeşimiz istihdam imkanına kavuşacaktır. Bu ortak girişim dışında Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz."

"KATAR'IN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI KENDİ ÜLKEMİZİNKİNDEN AYRI TUTMUYORUZ"

Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik." dedi.

Erdoğan, 2014’te kurdukları Yüksek Stratejik Komite ile ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarına işaret ederek, “Bugün de toplantımızın 7’ncisini aziz kardeşim Emiri Şeyh Temim’in ev sahipliğinde hamdolsun başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

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Son Güncelleme: 07.12.2021 22:45
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