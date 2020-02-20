Erdoğan, “Hanau'daki ırkçı terör saldırısı başta büyükelçiliğimiz olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor“

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor." dedi.