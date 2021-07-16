Erdoğan: “Güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.

Burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua eden Erdoğan, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." dedi.

Erdoğan, "(KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Almanya'daki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında." diye konuştu.

"Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var." diyen Erdoğan, "Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun. Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma toplantıları gerçekleştirildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ilişkin, "Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu." ifadesini kullandı.