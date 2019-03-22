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Erdoğan: Golan’ın işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz

Erdoğan: Golan’ın işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz

22 Mart 2019 Cuma 09:07
Erdoğan: Golan’ın işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuşan Erdoğan, “Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

“Dün, ABD Başkanı Trump'ın, Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması, bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir” diyen Erdoğan, “Golan Tepeleri, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunmaktadır. 1967 senesindeki İsrail işgali, sadece bölgedeki Arapları değil, Türkmenleri de kendi topraklarından göçe zorlamıştır. Türkiye'nin ve İİT'nin böyle hassas bir meselede sessiz kalması, emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz.” Şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Müslümanların huzurunu, bekasını, hayat hakkını hedef alan her kritik hadise, her saldırı biz ve teşkilat için önemlidir." Dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Son Güncelleme: 22.03.2019 12:12
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Golan
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