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Erdoğan: "Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Gerek hava, gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan: "Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Gerek hava, gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz." dedi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 17:14
Erdoğan: "Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"

“GEREKEN BEDELLERİ ÖDETİYORUZ VE ÖDETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ" 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Gerek hava, gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz." dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Marinskiy Sarayı'nda baş başa görüşme ve ardından gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutukluların değişimi konusunda Türkiye'nin nasıl bir yardımı olacağına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:
"Öncelikle Herson'da değerli dostum ile (Zelenskiy) 500 aileyi kapsayan, birlikte altyapısıyla üst yapısıyla konutlar yapma kararını verdik. Ben de şu anda Hazine ve Maliye Bakanıma heyetler arası toplantıda durumu ifade ettim. Kendisi de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşecekler ve birlikte muhataplarıyla hareket ederek gelip yerinde tespitleri yapıp, sonra plan çalışmaları, ardından proje çalışmalarını yapıp yine burada beraber çalışacakları arkadaşlarla irtibat halinde olup süratle bu inşaatları altyapı, üst yapı sizlerin de görevlendireceğiniz arkadaşlarla beraber bitirecekler. Ben buna inanıyorum. Böylece sefaletten bu insanların, bu soydaşlarımızın kurtulmasına sizler Başkan olarak, bizler de soydaşları olarak yardımcı olmuş olacağız."   
İDLİB'DEKİ SALDIRI
İdlib'deki gelişmelere ilişkin soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik ve öyleki rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırılar neticesinde İdlib ki 3-4 milyon insanın yaşadığı bir yer ve bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler..." değerlendirmesinde bulundu.

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Son gelen rakamlara göre 1 milyona yakın insanın şu anda Türkiye sınırına doğru yürüdüğünü dile getiren Erdoğan, "Çoluk, çocuk, yaşlı hep birlikte alabildikleri, kurtarabildikleri yatak, yorgan ne varsa onlarla beraber sınırlara geliyor. Zaten bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var." diye konuştu. 
Suriyelilerin Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları belirtti:
"Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Bunları konteyner kentlerde, çadır kentlerde bugüne kadar misafir ettik, artık yavaş yavaş zaten kendileri bir yerlere yerleşmeye başladılar. Onları artık konteyner kentlerden de çıkartarak evlere yerleştirme yoluna da gitmiş bulunuyoruz. Tabii şimdi bu gelecek olan 1 milyon insanı biz bu arada nerelere yerleştireceğiz?" 
Türkiye'nin kısa süre önce bir deprem yaşadığını, Elazığ'daki bu depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 10 bini aşkın ağır hasarlı bina bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "10 bini aşkın ağır hasarlı binayı da süratle yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlı binalar var, az hasarlı binalar var. Bütün bunlara yönelik yoğun bir çalışmanın içerisine girmemiz lazım ve şu anda da kış mevsiminin içine girdik. Böyle bir durum var." ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da tabii bu mülteciler ülkemize geliyor, artık bunları tabi kabullenmekte zorlanıyoruz. Onun için karşı tedbirler alma durumunda kaldık ve şimdi bunları kendi yerlerinde Suriye'de özellikle nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz. Biz bunun çalışmasını yaparken ki sınırlarımızdan Suriye içine yaklaşık 30-40 kilometre olan bir hattı şu anda, bizde briket denir, briket evler yapıyoruz 25-30 metrekarelik ve bu briket evlere onları barınak olarak alacağız ve oralara yerleştireceğiz. Şu anda böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Yani ilk hesapta bir 25-30 bin bu şekilde barınak ev yapalım dedik ve bunun çalışması şu an hızla devam ediyor. Onları oralarda barındıracağız." 
Sabah saatlerinde Esed rejimine bağlı güçlerinin İdlib'de hava saldırısına geçtiğini ve bu saldırı neticesinde de 8 şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii artık dedik ki olacak gibi değil ve karşı bu noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesinde de burada 
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 20:39
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanUkraynaIdlib
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