Erdoğan: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." dedi.

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri ile ilgili, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs hükümetinin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkartması hakkında "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği üyesi 7 güney Avrupa ülkesinin devlet veya hükümet başkanları, 14 Haziran'da Malta'da yapılan zirve sonrasında doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizde Kıbrıslı Rumlara destek verdiklerini açıklamışlardı.

Sanayicilere kambiyo vergisi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerinin döviz satımlarında kambiyo vergisinden muaf tutulacağını duyurdu.

Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." şeklinde konuştu.

"Cari fazlaya çok yaklaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ihracatın mayıs ayı itibariyle 171,4 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. İhracat hedefini 200 milyar dolar olarak açıklayan Erdoğan, "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin bu aramalardan çekilmesi talebiyle ilgili olarak: "Sen ne diyorsun? Senin orada ne işin var bir defa? Biz buralara kıyıdaşız. Biz Kıbrıs'ta garantörüz, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Peki sen nesin? Senin orada hiçbir hüviyetin yok. Total şirketi adına sen böyle bir açıklama yapıyorsan o zaman vekaletini göster. Demek ki Cumhurbaşkanlığını bırakmış avukatlığa başlamışsın. Ama Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman garantör ülke olarak konuşuyor. Yunanistan konuşursa garantör ülke olarak konuşur, İngiltere konuşursa garantör ülke olarak konuşur. Sen ne olarak konuşuyorsun ve biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz ama sen bu yükün farkında değilsin. " dedi.